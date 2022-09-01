Нацрада Латвії виключила 20 російських телеканалів зі списку ретрансляції
Канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України
Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації виключила зі списку ретрансляції в країні 20 російських телеканалів. Про це повідомляє Delfi.
Рішення ради набирає чинності 1 вересня, його можна оскаржити в адміністративному районному суді, але це не зупиняє дії рішення.
Зі списку, зокрема, виключені: RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» та «Петербург – 5 канал».
Додамо, що мовлення цих телеканалів у Латвії було припинено раніше – з різних юридичних причин. Наприклад, через те, що одного з вигодонабувачів роботи телеканалів Юрія Ковальчука було включено до списку санкцій Європейського Союзу.
Інші канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України.
Нагадаємо, 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.
Раніше повідомлялося, що Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті».
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