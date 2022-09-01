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Нацрада Латвії виключила 20 російських телеканалів зі списку ретрансляції

Альона Боженко
glavcom.ua
Нацрада Латвії виключила 20 російських телеканалів зі списку ретрансляції
Латвія зі списку ретрансляції виключила два десятки російських телеканалів
фото ілюстративне

Канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України

Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації виключила зі списку ретрансляції в країні 20 російських телеканалів. Про це повідомляє Delfi.

Рішення ради набирає чинності 1 вересня, його можна оскаржити в адміністративному районному суді, але це не зупиняє дії рішення.

Зі списку, зокрема, виключені: RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» та «Петербург – 5 канал».

Додамо, що мовлення цих телеканалів у Латвії було припинено раніше – з різних юридичних причин. Наприклад, через те, що одного з вигодонабувачів роботи телеканалів Юрія Ковальчука було включено до списку санкцій Європейського Союзу.

Інші канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Раніше повідомлялося, що Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті».

Теги: росія телебачення Латвія

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