Нацрада Латвії виключила 20 російських телеканалів зі списку ретрансляції

Канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України

Національна рада Латвії з електронних засобів масової інформації виключила зі списку ретрансляції в країні 20 російських телеканалів. Про це повідомляє Delfi.

Рішення ради набирає чинності 1 вересня, його можна оскаржити в адміністративному районному суді, але це не зупиняє дії рішення.

Зі списку, зокрема, виключені: RT (Russia Today), RT HD, RT Arabic, RT Documentary, RT Documentary HD, RT TV, RT Spanish, «МИР 24», «РБК-ТВ», «Россия 24», «Россия RTR», TV Centre International, «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом Кино», «Дом Кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали», «Телекафе» та «Петербург – 5 канал».

Додамо, що мовлення цих телеканалів у Латвії було припинено раніше – з різних юридичних причин. Наприклад, через те, що одного з вигодонабувачів роботи телеканалів Юрія Ковальчука було включено до списку санкцій Європейського Союзу.

Інші канали відключили через розпалювання ненависті на тлі військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни.

Раніше повідомлялося, що Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті».