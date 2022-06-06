Латвія заборонила трансляцію всіх телеканалів Росії

Рішення про блокування російських каналів Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила на початку березня

Рішення набере чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції останніх 80 телеканалів із Росії, які ще можна було дивитися на території балтійської країни. Про пише видання Delfi.

Рішення було ухвалене з огляду на нову законодавчу норму, яка передбачає, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Це рішення набере чинності 9 червня і діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України і не поверне окупований Крим.

Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, «Кіно24», «Світ ТВ», «Полювання та риболовля», «Перець», «Російський Ілюзіон» та інші.

Рішення про блокування російських каналів, зокрема розважальних, Національна рада з електронних ЗМІ ухвалила на початку березня. Компанія Global Media, яка займається ретрансляцією цих телеканалів у Латвії, подала позов із проханням призупинити це рішення.

29 квітня Адміністративний суд вирішив тимчасово повернути до латвійського ефіру російські телеканали «THT – Комеді», TNT4 International, «П'ятниця», KHL TV Channel та TNT Music. Суд пояснив своє рішення тим, що рада не змогла аргументувати, як розважальні канали загрожують державній безпеці Латвії.

Раніше повідомлялося, що Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті».

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