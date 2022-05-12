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    Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті»

    В Україні російські соцмережі заблоковані з 2017 року - Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті»
    В Україні російські соцмережі заблоковані з 2017 року
    фото з відкритих джерел

    Вже наступного тижня Латвія заблокує три російські соцмережі

    Керівник латвійської Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш повідомив, що країна заблокує кілька великих російських соцмереж, включно з «Вконтакті» та «Однокласники». Про це повідомило LSM.

    «Відповідно до встановлених Європейським Союзом санкцій, NEPLP ухвалив рішення обмежити роботу соціальних мереж «Вконтакті», «Однокласники» та «Мой мір» на території Латвії», – повідомив Аболіньш.

    Платформи заблокують наступного тижня.

    NEPLP стверджує, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Володимиру Кириєнку, які включені до списку санкцій ЄС.

    Нагадаємо, влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам’ятки. Це означає, що пам'ятник радянським визволителям в Пардаугаві може стати першим, який планують демонтувати у Литві після зняття юридичних обмежень для цього.

    Теги: ЄС росія Латвія #stoprussia
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    Латвія заблокує «Однокласники» та «Вконтакті»