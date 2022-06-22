Найбільша фракція італійського парламенту розкололася: причина – війна в Україні

Партію «Рух п’ять зірок» через відмову надавати зброю Україні покинули понад 60 членів, зокрема лідер Луїджі Ді Майо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію «Рух п’ять зірок», яку він раніше звинуватив у «незрілості» через відмову постачати Україні зброю. Разом із Ді Майо партію покинули частина інших її членів і вона перестала бути найбільшою політсилою італійського парламенту. Про це повідомляє Reuters.

«Це болючий вибір, який я ніколи не думав, що мені доведеться зробити. Я і багато інших моїх колег і друзів залишають «Рух п’ять зірок», який із завтрашнього дня більше не буде провідною політичною силою в парламенті», – сказав Ді Майо на пресконференції 21 червня.

Ді Майо додав, що сформує нову парламентську групу, яка підтримуватиме політику уряду прем'єр-міністра Маріо Драгі та зокрема його бачення, що Україні потрібна зброя для захисту від російської агресії.

Досі «Рух п’ять зірок» був найбільшою політсилою в італійському парламенті. Партія набрала 33% на останніх виборах. Через незгоду з позицією партії щодо підтримки України її покинули понад 60 депутатів та приєдналися до нової групи Ді Майо. Таким чином, із 227 парламентаріїв від цієї партії понад чверть перейшли в нову політсилу і підтримують уряд Маріо Драгі.

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