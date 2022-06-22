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    Події в Україні

    Чим загрожує захоплення Тошківки: пояснення військового експерта

    Мусієнко повідомив про хороші позиції українських військ у районі Золотого і Гірського - Чим загрожує захоплення Тошківки: пояснення військового експерта
    Мусієнко повідомив про хороші позиції українських військ у районі Золотого і Гірського
    фото: Генштаб

    «Ситуація на сході дійсно важка»

    Найгарячіша ситуація на фронтах України – на сході, куди Росія кидає додаткові сили. Маючи тактичний успіх у районі Тошківки Луганської області, окупанти змогли прорватися західніше і перерізати дорогу до угруповання українських військ у Золотому і Гірському.

    Водночас українським захисникам вдалося зупинити ворожі сили у напрямку Харкова та на Слов’янському напрямку. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 21 червня.

    «Спротив продовжується, на сході дуже гаряче. Сєвєродонецьк – наші сили продовжують триматися в районі «Азота», в районі промзони там перебувають. Дещо зіпсувало настрій те, що росіяни, маючи тактичний успіх у районі Тошківки, фактично змогли прорватися західніше, таким чином перерізаючи дорогу, яка йде до нашого угруповання в Золотому і Гірському. Це не дуже приємні новини, але там ще не настільки все трагічно, але ситуація там дійсно важка. Наші сили там продовжують теж давати відсіч», – розповів експерт.

    Він ще раз наголосив, що найгарячіше – на сході, куди «Росія кидає додаткові сили, а ми продовжуємо завдавати їм серйозних втрат».

    Водночас Мусієнко повідомив про хороші позиції українських військ у районі Золотого і Гірського.

    «Позиції хороші (в районі Золотого – ред.). Населений пункт Гірське, який знаходиться поряд із Золотим, дещо відповідає своїй топонімічній назві. Тобто він дійсно має такі ландшафти і сприятливі висоти, які контролюються українськими силами оборони. І в сенсі нашого угруповання боєздатного там, наших позицій, які фортифіковані, обладнані, висот можна бути спокійними. На сьогодні є важливим зберегти просто повноцінне логістичне забезпечення, щоб поповнювати запаси там для наших підрозділів. Тому там треба зупинити просування російських військ, які намагаються північніше рухатися, і намагатися з’єднатися з тим угрупованням, яке йде на схід від Попасної. Це можливо зробити і я думаю, що над цим зараз працюють», – пояснив військовий експерт.

    «Що стосується Харкова, то намагалися вести наступальні дії, але зупинили російські війська. І по Слов’янському напрямку з усіх фактично напрямків, звідки тільки можна – чи з боку Лиману, чи з боку Святогірська, Богородичного чи Долини – російські війська зупинили. Там вони вели наступальні дії, але успіху не мали», – повідомив Мусієнко.

    Він також сказав, що на півдні ситуація «більш-менш нормальна і сприятлива для нас», тому що українські сили продовжують потихеньку шукати можливості для переходу до контратак «на Запорізькому і на Херсонському напрямках».

    Нагадаємо, напередодні українські військові втратили контроль над населеним пунктом Тошківка на Луганщині.

    На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чим загрожує захоплення Тошківки: пояснення військового експерта