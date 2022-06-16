Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр

Прем'єр Італії пообіцяв Україні допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Про це повідомляє Ansa.

«Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ – на вашому боці», – сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: «Поговоримо про це пізніше».

«Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії», – заявив Драгі.

Нагадаємо, прем'єр Італії, президент Франції та канцлер Німеччини прибули з офіційним візитом у Київ.

До цього лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь.