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    Політика

    Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр

    Лідери Європейських держав відвідали Бучу на Київщині - Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр
    Лідери Європейських держав відвідали Бучу на Київщині
    фото з відкритих джерел

    Прем'єр Італії пообіцяв Україні допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Про це повідомляє Ansa.

    «Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ – на вашому боці», – сказав Драгі.

    На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: «Поговоримо про це пізніше».

    «Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії», – заявив Драгі.

    Нагадаємо, прем'єр Італії, президент Франції та канцлер Німеччини прибули з офіційним візитом у Київ.

    До цього лідери європейських країн відвідали зруйнований рашистами Ірпінь.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Згодом стало відомо, що до них приєднався ще один лідер – президент Румунії Клаус Йоханніс.

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    Теги: ЄС росія окупанти Київ війна Італія українці Ірпінь Україна президент окупація #stoprussia
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    Італія допоможе Україні у відновленні інфраструктури – прем'єр