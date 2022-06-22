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    Економіка

    РФ зруйнувала до третини інфраструктури України

    Кубраков розповів про завдані війною збитки - РФ зруйнувала до третини інфраструктури України
    Кубраков розповів про завдані війною збитки
    фото з відкритих джерел

    У деяких звільнених регіонах України вже почалося відновлення, проте через брак коштів це не може статися швидко

    Вартість руйнувань, спричинених повномасштабною війною з Росією, перевищує €100 млрд. Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю Le Monde.

    За його словами, зруйновано від 20% до 30% інфраструктури країни: дороги, мости, порти, залізниці, аеропорти тощо. Житло втратили 320 тис. українців.

    Станом на 25 травня загальна сума прямих збитків, завданих економіці України внаслідок руйнування житлових і нежитлових будинків (шкіл, лікарень тощо) та інфраструктури склала $105,5 млрд, у тому числі $40 млрд – через руйнування транспорту.

    Кубраков зізнався, що у деяких звільнених регіонах України почалося відновлення, проте через брак ресурсів це не може статися швидко. Наразі країна намагається впоратися з найневідкладнішими, незважаючи на ризик подальшого руйнування.

    Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Конфедерації італійської промисловості Карло Бономі, присвячена участі підприємців з Італії у післявоєнній відбудові України.

    Як повідомлялося, в липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

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    Теги: росія окупанти міністр дороги війна житло Україна окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    РФ зруйнувала до третини інфраструктури України