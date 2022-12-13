Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нідерланди згодні на створення трибуналу для Росії в Гаазі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нідерланди згодні на створення трибуналу для Росії в Гаазі
Росія повинна відповісти за злочини в Україні
фото ілюстративне

Нідерланди разом із ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу

Нідерланди готові до створення спеціального трибуналу над винними в агресії Росії проти України в Гаазі за підтримки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у понеділок, 12 грудня, повідомляють Reuters.

За словами міністра, його країна разом із ЄС шукатиме міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібен спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв'язування війни. МКС (Міжнародний кримінальний суд, розташований у Гаазі – «Главком») не може цього зробити», – зазначив Хукстра.

Окрім МКС, у Нідерландах розташовані Міжнародний суд ООН та спеціальні трибунали щодо Лівану та Косова. Тут також тривалий час був трибунал щодо воєнних злочинів у колишній Югославії.

Раніше повідомлялось, що палата представників парламенту Нідерландів (нижня палата) ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Читайте також: Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію
Теги: війна росія трибунал Нідерланди МЗС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор повие сісти за грати
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
9 грудня, 15:37
Світ має намір притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна
5 грудня, 06:41
Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву
Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву
10 грудня, 13:31

Політика

Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України
Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України
Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
Путінські посіпаки почали пожирати одне одного: терорист Гіркін висміяв Кадирова
Путінські посіпаки почали пожирати одне одного: терорист Гіркін висміяв Кадирова
Нідерланди згодні на створення трибуналу для Росії в Гаазі
Нідерланди згодні на створення трибуналу для Росії в Гаазі
Байден: США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу
Байден: США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
19K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
18K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
12K
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
9883
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?
8126
Вибухи на аеродромі в Рязані: загинув пілот, який обстрілював Україну

Новини

Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
9 грудня, 17:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту