Нідерланди згодні на створення трибуналу для Росії в Гаазі

Нідерланди разом із ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу

Нідерланди готові до створення спеціального трибуналу над винними в агресії Росії проти України в Гаазі за підтримки ООН. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у понеділок, 12 грудня, повідомляють Reuters.

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За словами міністра, його країна разом із ЄС шукатиме міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

«Зростає консенсус щодо того, що нам потрібен спеціальний суд для розгляду акту агресії, злочину розв'язування війни. МКС (Міжнародний кримінальний суд, розташований у Гаазі – «Главком») не може цього зробити», – зазначив Хукстра.

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Окрім МКС, у Нідерландах розташовані Міжнародний суд ООН та спеціальні трибунали щодо Лівану та Косова. Тут також тривалий час був трибунал щодо воєнних злочинів у колишній Югославії.

Раніше повідомлялось, що палата представників парламенту Нідерландів (нижня палата) ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії.