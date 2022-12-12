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Нідерланди пропонують заморозити вступ Сербії до ЄС через Росію

Альона Боженко
glavcom.ua
Нідерланди пропонують заморозити вступ Сербії до ЄС через Росію
Парламент Нідерландів пропонує заморозити вступ Сербії в ЄС
фото ілюстративне

Нижня палата парламенту Нідерландів запропонувала тимчасово зупинити безвізовий режим для Сербії

Палата представників парламенту Нідерландів (нижня палата) ухвалила резолюцію, у якій закликає надати Європейській комісії повноваження для покарання Сербії через відмову приєднатися до санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомляє «Європейська правда».

У резолюції зазначається, що узгодженість зовнішньої політики Сербії із зовнішньою політикою ЄС у 2022 році впала до 45%. Водночас, минулого року цей показник становив 64%, що є «важливим критерієм у процесі розширення» блоку.

Палата представників закликала уряд Нідерландів звернутися до Європейської комісії з проханням до жовтня 2023 року вийти з «пропозиціями, на основі яких у процесі вступу до ЄС з країною-кандидатом можуть бути застосовані наслідки на неузгодженість із загальною зовнішньою та безпековою політикою, зокрема, заморожування процесу вступу».

В окремій резолюції нижня палата парламенту Нідерландів запропонувала тимчасово зупинити безвізовий режим для Сербії, якщо зовнішню політику країни не скоригують.

Окрім Білорусі, Сербія є єдиною країною в Європі, яка не підтримала європейські санкції проти Москви після вторгнення в Україну. Президент Сербії Александар Вучич раніше назвав міжнародний тиск на підтримку санкцій «полюванням на відьом».

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

Разом з тим Сербія не визнала результатів російських «референдумів» у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Теги: Європейський союз Нідерланди Сербія

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