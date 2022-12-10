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Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву
фото ілюстративне

Міністерство: «Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії Росії в майбутньому»

Порушення прав людини і основних свобод, а також гуманітарного права, що здійснюються РФ в Україні, загрожують функціонуванню міжнародної правозахисної системи. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

«Росія має негайно покласти край утискам політичних, мовних, культурних і релігійних прав на тимчасово окупованих територіях України, припинити незаконне утримання в неволі та протиправне переслідування українських громадян...Переконані, що завадити цьому можуть лише спільні міжнародні зусилля щодо посилення більш ефективного реагування, запобігання та покарання за такі злочини», – йдеться у заяві.

МЗС України закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на РФ, щоб вона припинила порушення прав людини і звільнила всіх незаконно позбавлених волі громадян України.

«Ми також наголошуємо на необхідності створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Покарання РФ і її керівництва виключить можливість повторення агресії Росії в майбутньому», – додали у відомстві.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн.

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом. 

Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.

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Теги: трибунал Україна окупанти росія війна

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