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    Політика

    Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ

    Німеччина розмістила військових та системи ППО у Словаччині у березні - Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ
    Німеччина розмістила військових та системи ППО у Словаччині у березні
    фото з відкритих джерел

    Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині сягає 640 осіб

    Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 26 липня, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє DW.

    За словами Бербок, зенітні ракетні комплекси Patriot залишаться на словацькій території так довго, як буде потрібно.

    «Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки», – наголосила вона.

    Раніше, у березні, у Словаччині було дислоковано німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

    Крім того, Бербок та міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну, в рамках яких східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

    Побувавши того ж дня у Празі, де зустрілася зі своїм чеським колегою чеським колегою Яном Липавським, Анналена Бербок повідомила, що переговори між Німеччиною та Чехією про кругові постачання танків в Україну близькі до завершення і знаходяться «у фінальній фазі укладання спільного договору», який, на її думку, міг би послужити моделлю для аналогічних угод з іншими країнами.

    Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що система протиповітряної оборони IRIS-T, яку було обіцяно Україні, перебувають в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі в Україну наприкінці літа.

    Глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччині слід почати поставляти важке озброєння Україні безпосередньо, і відмовитися від так званих кругових постачань.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

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    Теги: Німеччина Словаччина озброєння Анналена Бербок
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    Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ