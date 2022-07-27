Німеччина пообіцяла Словаччині довгострокове розміщення військ

Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині сягає 640 осіб

Військовослужбовці Бундесверу та німецькі системи ППО можуть бути розміщені у Словаччині на довгостроковій основі. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 26 липня, перебуваючи у Братиславі з офіційним візитом, повідомляє DW.

За словами Бербок, зенітні ракетні комплекси Patriot залишаться на словацькій території так довго, як буде потрібно.

«Це не одноденка, а солідарність у дії. Ми згуртовані і в цьому питанні безпеки», – наголосила вона.

Раніше, у березні, у Словаччині було дислоковано німецькі системи ППО та близько 300 військовослужбовців, потім у квітні ще близько 300 німецьких військових увійшли до складу багатонаціональної оперативної групи, розміщеної у Словаччині, яка має близько 100 км спільного кордону з Україною. Загальна кількість військовослужбовців Бундесверу у Словаччині сягає 640 осіб, зазначила Бербок.

Крім того, Бербок та міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок оголосили про продовження переговорів щодо кругових постачань озброєння в Україну, в рамках яких східноєвропейські партнери по НАТО отримують західні озброєння в обмін на бойову техніку радянського виробництва, яку вони постачають українській армії, яка відбиває російську агресію.

Побувавши того ж дня у Празі, де зустрілася зі своїм чеським колегою чеським колегою Яном Липавським, Анналена Бербок повідомила, що переговори між Німеччиною та Чехією про кругові постачання танків в Україну близькі до завершення і знаходяться «у фінальній фазі укладання спільного договору», який, на її думку, міг би послужити моделлю для аналогічних угод з іншими країнами.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що система протиповітряної оборони IRIS-T, яку було обіцяно Україні, перебувають в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі в Україну наприкінці літа.

Глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччині слід почати поставляти важке озброєння Україні безпосередньо, і відмовитися від так званих кругових постачань.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.



