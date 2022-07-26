Три додаткові самохідні гаубиці PzH2000 також надійдуть ЗСУ

Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000. Про це повідомила голова Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт, пише Welt.

Як заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.

«Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово», – зазначила вона.

Отримання систем Mars II у своєму Telegram вже підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні.

Крім того, у вересні німецька сторона надасть радар типу «Кобра» для виявлення артилерійських знарядь.

«Контракт вже підписано, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше», – додала міністерка і зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.

Що відомо про систему Mars II

Це реактивна система залпового вогню, прийнята на озброєння Бундесверу 1990 року. А ще це аналог американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси.

Системи Mars II призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини. Використовує некеровані ракети з кумулятивно-уламковими бойовими частинами або касетними. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває броню завтовшки до 140 мм.

Некеровані ракети з кумулятивно-уламковою частиною мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. У свою чергу, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км.

Нагадаємо, про те, що Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню, офіційно оголосили в середині червня.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Німеччина надасть Україні обіцяні системи протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню не раніше листопада чи грудня.

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