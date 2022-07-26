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    Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II

    Україна отримала важку німецьку зброю - Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II
    Україна отримала важку німецьку зброю
    скріншот із сайту

    Три додаткові самохідні гаубиці PzH2000 також надійдуть ЗСУ

    Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три гаубиці PzH 2000. Про це повідомила голова Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт, пише Welt.

    Як заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, передано важке озброєння для боротьби з російською агресією.

    «Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II і ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово», – зазначила вона.

    Отримання систем Mars II у своєму Telegram вже підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

    Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні.

    Крім того, у вересні німецька сторона надасть радар типу «Кобра» для виявлення артилерійських знарядь.

    «Контракт вже підписано, і зараз почнеться навчання українських військових роботі з цією складною системою. Це дозволить нашим артилерійським системам працювати ще швидше і точніше», – додала міністерка і зазначила, що через кілька днів розпочнеться навчання бійців ЗСУ управлінню засобами протиповітряної оборони Iris-T SLM.

    Що відомо про систему Mars II

    Це реактивна система залпового вогню, прийнята на озброєння Бундесверу 1990 року. А ще це аналог американської M270 MLRS, але з деякими доопрацюваннями, які стосуються збільшених розмірів та маси.

    Системи Mars II призначені для знищення живої сили та техніки супротивника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв'язку, а також для дистанційного мінування місцевості.

    Складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини. Використовує некеровані ракети з кумулятивно-уламковими бойовими частинами або касетними. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває броню завтовшки до 140 мм.

    Некеровані ракети з кумулятивно-уламковою частиною мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. У свою чергу, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км.

    Нагадаємо, про те, що Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню, офіційно оголосили в середині червня.

    Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Німеччина надасть Україні обіцяні системи протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню не раніше листопада чи грудня.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Німеччина Міноборони війна машини навчання Україна Telegram Берлін ракета озброєння Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Німеччина передала Україні реактивні системи залпового вогню Mars II