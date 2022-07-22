Німеччина виступила за пряме постачання зброї Україні

Комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати «Національну конференцію щодо України»

Німеччині слід почати поставляти важке озброєння Україні безпосередньо, і відмовитися від так званих кругових постачань. Про це заявила глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман, пише DW.

До цього комітет Бундестагу з оборони закликав канцлера якомога швидше скликати «Національну конференцію щодо України», щоб узгодити подальші дії з метою допомоги Україні. У ній мають взяти участь представники уряду, збройних сил, промисловості та профспілок. «Ми маємо знайти в собі мужність визнати, що кругові постачання працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно маємо замість них перейти до прямого постачання», – заявила Штрак-Циммерман.

Як раніше заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Повідомлялося, що Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.