Напад може відбутися протягом 48 годин. Саудівська Аравія готується до атаки з Ірану

США, Саудівська Аравія та низка інших країн у регіоні підвищили рівень боєздатності своїх підрозділів

Саудівська Аравія повідомила США, що вважає неминучою атаку з Ірану по цілях у королівстві. Про це пише WSJ з посиланням на дані розвідки Саудівської Аравії.

Стало відомо, що саудівські посадовці заявили американським колегам із посиланням на власні розвіддані, що Іран готовий здійснити напади як на їхнє королівство, так і на іракське місто Ербіль, намагаючись відвернути увагу від внутрішніх протестів, які вирують у країні з вересня.

За наявною інформацією напад з боку Ірану може статися найближчими 48 годин.

У Раді національної безпеки Білого дому підтвердили, що стурбовані інформацією і готові відповісти на напад з боку Ірану. УМи стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові й розвідувальні канали з саудитами. Ми без вагань будемо діяти на захист наших інтересів і партнерів в регіоніУ, – зазначив співрозмовник WSJ.

Відомо, що приводом до атаки Тегеран назвав розпалювання заворушень усередині Ірану курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі. Раніше Тегеран звинуватив США, Британію, Ізраїль та Саудівську Аравію у організації протестів у країні.

Як відомо, другий місяць в Ірані не припиняються масові антиурядові протести. Вони почалися після убивства 22-річної Махси Аміні у відділку поліції, де її утримували нібито за неправильне носіння хіджабу. Аміні померла 16 вересня, як стверджують протестувальники, через крововилив у мозку і зупинку серця внаслідок побиття.

У цей же час вибухнув міжнародний скандал через передачу Іраном Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Американський Інститут вивчення війни (ISW) також повідомляє, що Іран може розширити свою військову підтримку Росії у найближчі місяці.

Нагадаємо, люди в Ірані підтримують українців у війні, розв’язаній Росією, і хочуть, щоб Україна підтримала іранців у боротьбі за свободу. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав один із лідерів студентського руху в Ірані 1999 року, а нині журналіст незалежного телеканалу Iran International Курош Сехаті.

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