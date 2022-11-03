Постачання зброї рашистам: Кулеба попередив Іран про наслідки

Іран повинен згорнути свою військову співпрацю з РФ

Загроза є реальною щодо нових партій зброї з Ірану

Іран дипломатичними каналами поінформували про наслідки, якщо Тегеран надішле Росії нову зброю – ударні безпілотники та балістичні ракети. Про це міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції, пише CNN.

Він підкреслив, що «загроза є реальною» щодо нових партій зброї з Ірану.

«Я говорив і ще раз повторюю, що коли йдеться про співучасть певної країни в російській агресії та вбивстві наших громадян, наші дії у відповідь будуть абсолютно безжальними, оскільки йдеться про захист нашої держави і українців», – сказав Кулеба.

«Набагато розумнішим рішенням для Ірану було б повністю згорнути свою військову співпрацю, постачання Росії будь-якої зброї, яка використовується проти України», – додав міністр.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.