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Готують атаку на нафтові об'єкти? Іран залякує Саудівську Аравію «дронами-камікадзе» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Готують атаку на нафтові об'єкти? Іран залякує Саудівську Аравію «дронами-камікадзе» (відео)
фото: скріншот з відео

Іран заперечує, що становить загрозу для Саудівській Аравії

Іран показав загрозливий ролик із кадрами атак на саудівські нафтові об'єкти із застосуванням своїх безпілотників – «камікадзе». Про це повідомляє «Главком».

При цьому Іран відразу заперечив, що становить загрозу Саудівській Аравії.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані сказав, що у західних ЗМІ з'явилися повідомлення про загрозу Ірану проти Саудівської Аравії, які є «безпідставними звинуваченнями».

Відзначимо, що у США переконані, що є ймовірність атаки з боку Ірану у бік Саудівської Аравії.

Нагадаємо, напередодні газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Читайте також: Іран погрожує Саудівській Аравії. Чи буде нова війна?
Теги: війна Іран Саудівська Аравія

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