Іран готує війну проти Саудівської Аравії? Що відомо на цей момент

На Близькому Сході, імовірно, назріває новий військовий конфлікт

Газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Дані розвідки про підготовку удару з боку Ірану

Як пише WSJ з посиланням на власні джерела, Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, попереджаючи про неминучу атаку з боку Ірану на цілі в королівстві. У відповідь на попередження Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень тривоги для своїх військових сил, повідомили чиновники.



Саудівські офіційні особи заявили, що Іран готовий здійснити напади як на королівство, так і на Ербіль (столиця Іракського Курдистану – ред.) в Іраку.

Рада національної безпеки Білого дому заявила, що стурбована попередженнями та готова відреагувати, якщо Іран здійснить атаку. За наявною інформацією напад з боку Ірану може статися у найближчі 48 годин.

Підняття прапора над мечеттю

У ЗМІ та соцмережах активно обговорюють підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум. Це було зроблено 1 листопада над куполом мечеті Джамкаран.

Хоча влада Ірану не оголошувала про підготовку до війни проти Саудівської Аравії, багато хто вказує, що підняття червоного прапора над мечеттю означає оголошення війни. Мовляв, це є символ кровної помсти. Востаннє червоний прапор був піднятий, коли був убитий Касем Сулеймані в 2020 році.

Іранські ЗМІ підтвердили, що це знак відплати, що дорівнює оголошення війни.

«Прапор піднятий над куполом святині Хазрата Шахерага на згадку про 15 мучеників, які були замучені минулої середи», – пише видання Shia News.

Йдеться про загиблих внаслідок терористичного акту в мавзолеї Шах-Черах, скоєного наприкінці жовтня. В результаті стрілянини в шиїтській святині було вбито 15 людей.

Навіщо Ірану війна з Саудівською Аравією

Саудівські офіційні особи заявили WSJ, що Іран вирішив почати війну, щоб відвернути увагу від масштабних внутрішніх протестів, які стали серйозною загрозою для іранського режиму. Адже протести, які уряд намагається жорстко придушити, тривають уже більше місяця і поки немає передумов для їх завершення.

Варто зазначити, що опосередкований конфлікт між Іраном і Саудівською Аравією або, як його ще називають, Холодна війна на Близькому Сході триває з 1979 року. Цим терміном позначають конфлікт між двома країнами, викликаний їхньою боротьбою за домінування в регіоні. Політичне та економічне суперництво двох держав загострюється ще й релігійними розбіжностями. Як відомо, Іран є шиїтською ісламською республікою, тоді як Саудівська Аравія бачить себе провідною ісламською сунітською державою.

Протести в Ірані

22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки.

Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нові санкції проти Ірану

Після початку протестів низка країн світу уже запровадили нові санкції проти Ірану. Зокрема, Канада 31 жовтня запровадила вже четвертий пакет санкцій проти Ірану, причиною яких стали ймовірні порушення прав людини у цій країні. Останні санкції стосуються чотирьох осіб та двох організацій, зокрема вони включать високопосадовців і правоохоронні сили Ірану, яких Канада звинуватила в участі у придушенні й арешті неозброєних протестувальників. Проти низки іранських чиновників також були запроваджені санкції у США.

Також відомо, що Євросоюз готує запровадження санкцій проти Ірану. Йдеться не тільки про санкції через порушення прав людини, а й через надання Росії зброї, якою та атакує Україну.