Німецький суд захистив проросійську партію від заяви Меркель

Ангела Меркель образила проросійську партію, назвавши її голосування за прем'єр-міністра Тюрингії поганим днем для демократії. Таке рішення ухвалив конституційний суд Німеччини

Конституційний суд Німеччини визнав ексканцлерку винною у політичній заяві

Федеральний конституційний суд Німеччини задовільнив позов проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» проти колишньої очільниці федерального уряду країни Ангели Меркель. Про це повідомила пресслужба федерального конституційного суду Німеччини.

2020 року Меркель, коментуючи вибори прем’єр-міністра федеральної землі Тюрінгія, розкритикувала це голосування через участь у ньому своєї партії «Християнсько-демократичний союз» (ХДС). Представник вільних демократів Томас Кеммеріх переміг у голосуванні завдяки голосами ХДС та «Альтернативи для Німеччини».

Меркель тоді заявила, що такий крок порушив головне переконання партії – жодна більшість в Німеччині не має бути сформована завдяки проросійській «Альтернативі». «Це був поганий день для демократії», – заявила тоді чинна канцлерка.

Конституційний суд, розглянувши цю справу, вирішив, що Ангела Меркель своєю заявою порушила право «Альтернативи для Німеччини» на рівні можливості.

У рішенні конституційного суду йдеться про те, що чиновники, зокрема, міністри, мають бути максимально нейтральними – а Меркель у цій ситуації повелася як політик, а не як очільниця уряду.

Не усі члени конституційного суду погодилися із цим рішенням. Із восьми суддів «за» проголосувало лише п’ятеро. Суддя Астрід Вальрабенштейн письмово обґрунтувала свою позицію. Вона зазначила, що Меркель не порушила Конституцію – бо коментарі політичних питань (якими є вибори прем’єр-міністра регіону) не повинні підлягати перевірці конституційного суду.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Ангела Меркель має понести політичну відповідальність за ту залежність від Росії, в яку вона загнала Німеччину за час свого канцлерства.

А ще Меркель, за словами Мельника, забороняла продаж Україні зброї, навіть найпростішої – зокрема, снайперських гвинтівок.