Меркель пояснила, чому відхилила запрошення відвідати Бучу

Ангела Меркель не бачить провини своєї політики у нападі РФ на Україну

Меркель намагається відокремитися від політики

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в італійську Флоренцію, а не в Бучу, куди її запросив президент України Володимир Зеленський, щоб «дати зрозуміти, що вона більше не канцлер». Таку заяву Меркель зробила в інтерв’ю каналу ARD, повідомляє Thai PBS World.

«Ця поїздка була дуже важливою для мене, для мого процесу відокремлення від політики», – сказала ексканцлерка.

Нагадаємо, ще у квітні Зеленський запросив Меркель відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії.

Меркель відмовилася і того ж місяця вона поїхала у відпустку до італійської Флоренції.

Також вона заявила, що не бачить провини своєї політики щодо РФ у нападі Росії на Україну, оскільки «неможливо було створити архітектуру безпеки, яка могла б цьому запобігти».

Раніше стало відомо, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.

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