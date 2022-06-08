Меркель пояснила, чому відхилила запрошення відвідати Бучу
Меркель намагається відокремитися від політики
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що обрала поїздку в італійську Флоренцію, а не в Бучу, куди її запросив президент України Володимир Зеленський, щоб «дати зрозуміти, що вона більше не канцлер». Таку заяву Меркель зробила в інтерв’ю каналу ARD, повідомляє Thai PBS World.
«Ця поїздка була дуже важливою для мене, для мого процесу відокремлення від політики», – сказала ексканцлерка.
Нагадаємо, ще у квітні Зеленський запросив Меркель відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії.
Меркель відмовилася і того ж місяця вона поїхала у відпустку до італійської Флоренції.
Також вона заявила, що не бачить провини своєї політики щодо РФ у нападі Росії на Україну, оскільки «неможливо було створити архітектуру безпеки, яка могла б цьому запобігти».
Раніше стало відомо, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.