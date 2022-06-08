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    Політика

    Меркель вважає, що її провини у нападі РФ на Україну немає

    Членство в НАТО не змінило б ситуації, переконана ексканцлерка - Меркель вважає, що її провини у нападі РФ на Україну немає
    Членство в НАТО не змінило б ситуації, переконана ексканцлерка
    фото з відкритих джерел

    «Неможливо було створити архітектуру безпеки, яка могла б цьому запобігти»

    Колишня багаторічна канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить провини своєї політики щодо РФ у нападі Росії на Україну, оскільки «неможливо було створити архітектуру безпеки, яка могла б цьому запобігти». Про це Меркель заявила у своєму першому після відставки великому інтерв'ю виданню Der Spiegel.

    «Я не звинувачую себе», – заявила колишня німецька канцлерка, відповідаючи на питання, чи могла б вона зробити більше чи зробити щось інакше, щоб запобігти війні РФ проти України.

    При цьому Меркель різко засудила жорстокий напад Росії, «який порушує міжнародне право і якому немає виправдань».

    Також ексглава німецького уряду відкинула обвинувачення з боку посла України у ФРН Андрія Мельника у проведенні нею свого роду політики умиротворення щодо Росії. Вона заявила, що так не думає, і що «дипломатія, якщо і зазнає невдачі, не є хибною».

    Крім того, ексканцлерка висловилася на захист Мінських домовленостей, оскільки якби їх не було, «то ситуація дійсно б загострилася». Також, як вважає Меркель, те ж саме було б, «якби Україну прийняли до НАТО».

    «Я не бачу, що я маю говорити, що це було неправильно, тому я також не буду вибачатися», – заявила вона.

    Про газопровід «Північний потік–2». який також розглядався проєктом зміцнення відносин із РФ і за який Меркель агітувала під час свого канцлерства, ексглава німецького уряду згадала під час інтерв’ю лише в одному контексті: вона була дуже розлючена тим, що США за президента Джозефа Байдена наклали санкції на компанії, задіяні у проєкті «Північний потік–2».

    Нещодавно Меркель нарешті заговорила про війну в Україні.

    Раніше стало відомо, що керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії.

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    Теги: росія окупанти дипломатія США НАТО санкції Ангела Меркель війна напад Україна окупація #stoprussia
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    Меркель вважає, що її провини у нападі РФ на Україну немає