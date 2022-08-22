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Шольц розповів, що німецька зброя допомагає українцям захищатися з повітря

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Шольц розповів, що німецька зброя допомагає українцям захищатися з повітря
Шольц пообіцяв, що Німеччина продовжить постачання зброї в Україну
фото з відкритих джерел

Шольц наголосив, що Берлін вже постачає зброю і надає кошти Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що влада продовжить підтримувати Україну зброєю для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Про це Шольц сказав під час брифінгу з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

«Наше центральне завдання – зробити все для підтримки України», – сказав він.

Шольц наголосив, що Берлін вже постачає зброю і надає кошти Україні. 

«Ми розуміємо можливість подальшої ескалації, тому робимо важливу обіцянку: ми продовжуватимемо підтримувати Україну подальшим постачанням зброї», – наголосив канцлер.

Він підкреслив, що німецька зброя, новітні системи є дуже ефективними і нерідко «змінює ситуацію у війні на сході та допомагає українцям захищатися з повітря».

Як відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Бо війна, яку Росія веде проти України, на думку Шольца, є «війною Путіна». 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

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Теги: ЄС окупанти зброя Олаф Шольц

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