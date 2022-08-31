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Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нове відео з Путіним. Радник глави МВС пояснив, чому диктатор сірий та сумний
Денисенко: «Путін не готовий до кардинальних змін і ситуація знаходиться в підвішеному стані»
фото скріншот відео

Путіна мучить кадрове питання: що робити з Шойгу?

Останні відео з російським диктатором Путіним, на яких він сірий та сумний, свідчить про те, що  грандіозні плани окупації України дали збій. І тепер Путін мучиться над питаннями зміни військового керівництва, але міняти особливо немає на кого, бо усім не довіряє. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Вчора всі сміялися з відео, де керівник Росгвардії Віктор Золотов щось звітував Путіну. Але ця зустріч була зовсім не прохідною. Якщо коротко, в РФ почалася гонка за крісло не убитого Шойгу. І головним претендентом зараз стає саме Віктор Золотов, який свого часу був керівником особистої охорони Путіна, а останні сім років,  вірою і правдою служить Путіну в Росгвардіі. Що цікаво, зараз він працює в тандемі з Кадировим, який хоче стати керівником Росгвардіі, в разі переведення Золотовалютні в Міноборони», –  зазначив Денисенко.

При цьому радник МВС наголошує, що поки Путін не готовий до кардинальних змін і ситуація знаходиться в підвішеному стані. «Путін давно, ще кілька місяців тому відсторонив від роботи і керівника генштабу Герасимова і самого Шойгу (перший взагалі зник, а другому доручають ритуальні функції). Але ставити на нових, навіть перевірених людей страшно. Причин три: перша, це визнати, що все йде не по плану, друга – отримати в своєму оточенні яструбів-стерв‘ятників (саме такий новий вид), які почнуть перебудовувати всю силову вертикаль під себе і можуть порушити баланс армія-ФСБ, а також є ще одна психологічна причина: Путін дуже складно прощається з людьми», – пояснив Денисенко.

Він наголосив, що такі ротації у рашистській владі нічого особливого для України не змінять. «Лінія буде та сама, підходи не зміняться. Тому, як в мирні часи казали: запасаємося попкорном», – зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Раніше британська розвідка назвала причини відсторонення Шойгу.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що хазяїн Кремля, російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.

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Теги: війна путін росія Міноборони РФ Сергій Шойгу

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