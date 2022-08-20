Заборона видачі віз росіянам: Шойгу звинуватив країни ЄС у нацизмі

Шойгу запевняє, що заборона видачі віз росіянам – «русофобська ідея»

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав ідею заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС проявом нацистської політики. Про це він заявив на засіданні так званого «Першого міжнародного антифашистського конгресу» в підмосковному парку «Патріот», повідомляє «Риа Новости».

«Сьогодні ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли з високих європейських трибун активно просувається русофобська ідея заборонити всім російським громадянам в'їзд до країн Євросоюзу», – сказав Шойгу.

За словами російського міністра, окремі країни, зокрема, прибалтійські, все частіше ігнорують «фундаментальні принципи світопорядку, правові та політичні оцінки Нюрнберзького трибуналу».

«В Естонії та Латвії стали традиційними марші легіонерів СС, військовим злочинцям встановлюються пам'ятники та обеліски. На вулицях міст Литви відкрито звучать нацистські гасла та заклики», – стверджує Шойгу.

Нагадаємо, ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, пропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.

Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам.