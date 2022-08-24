Чому російська армія загрузла в Україні? Шойгу дав цинічне пояснення

Шойгу «забув» про те, що на війні в Україні вже загинуло майже 46 тис. військових із Росії

Подільник Путіна заявив, що Росія сповільнює темпи наступу в Україні, бо дуже дбає про мирне населення

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у День Незалежності України заявив, що РФ нібито свідомо уповільнює темпи наступу в Україні, щоб мінімізувати жертви серед мирного населення. Про це Шойгу заявив на нараді міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва 24 серпня, пишуть російські ЗМІ.

«Під час спецоперації ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари завдаються високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України – пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян, безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо», – заявив він.

Міністр оборони РФ також цинічно заявив, що російські військові «на звільнених територіях організували системну роботу з налагодження мирного життя». За словами Шойгу, окупанти нібито надають гуманітарну допомогу, відновлюють інфраструктуру та системи життєзабезпечення.

При цьому Шойгу додав, що українські війська нібито «застосовують тактику випаленої землі, грубо порушують міжнародні норми, діють як терористи». А постачання Заходом озброєння Україні, за словами Шойгу, нібито «множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт на території цієї країни».

Водночас Шойгу «забув» про те, що на війні в Україні вже загинуло майже 46 тис. військових із Росії. Також міністр оборони країни-агресорки промовчав про те, що терміни закінчення війни постійно затягуються через потужний супротив українскої армії, яка героїчно обороняє незалежність держави.

Нагадаємо, раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що командири військових угруповань в Україні підпорядковуються безпосередньо президенту Росії Володимиру Путіну, оминаючи міністерство оборони Росії та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в системі командування.

Також раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Путін планує напад на нові території України. Він хоче захопити всю країну, як це зробив із Кримом.