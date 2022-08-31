Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
РФ придумала новий термін для відволікання уваги – «соціальна газифікація» 
фото з відкритих джерел

Кремль знайшов заміну «спецоперації» 

Російська пропаганда міняє «спеціальну операцію» на співзвучну «соціальну газифікацію». Тепер Путін розказуватиме про перемоги в іншій царині. Для цього вже сьогодні, 31 серпня, Путін на нараді з урядом обговорить перебіг «соціальої газифікації». Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

«Основною темою для обговорення стане перебіг соціальної газифікації, доповідач – заступник голови уряду РФ Олександр Новак», – йдеться у повідомленні.

Також буде розглянуто «поточні питання», додали у пресслужбі.

«Соціальна газифікація» – підведення газу до меж негазифікованих домоволодінь у газифікованих населених пунктах без залучення коштів споживачів. Право на безплатне підведення газу до кордонів земельної ділянки має 5 млн росіян.  

Імовірно, Кремль задумав нарешті ощасливити росіян газом, адже через санкції і заборону постачання блакитного палива виник його надлишок. 

Нагадаємо, РФ використовує газ як зброю. Намагаючись тиснути на країни Заходу, Москва відключає газ неугодним країнам. Наприклад, днями стало відомо, що російський монополіст «Газпром» повідомив французькому енергетичному концерну Engie про повне призупинення постачання газу з 1 вересня.

Перед цим російський «Газпром» припинив постачання до Латвії.

Тим часом «Газпром» палить газ замість експорту до Європи – ЗМІ.

Читайте також:

Теги: росія газ путін

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останні місяці «Газпром» припинив постачання газу в декілька європейських країн
Газ як зброя. Росія припиняє поставки ще одній країні ЄС
Сьогодні, 06:34
Уряд Німеччини висловив свою позицію щодо візових обмежень для російських туристів
Візові обмеження для росіян: глава МЗС Німеччини виступила із заявою
Вчора, 17:00
Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян 31 серпня
Ще одна країна Євросоюзу заявила про підтримку візового бану росіян
Вчора, 17:22

Політика

Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи
Байден відреагував на смерть Горбачова
Байден відреагував на смерть Горбачова
Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців
Аналітики ISW розкрили злочинні дії Путіна щодо вивезених до РФ українців
США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники
США підтвердили, що Іран передав Росії безпілотники
Святий престол пояснив висловлювання Папи Римського про війну в Україні
Святий престол пояснив висловлювання Папи Римського про війну в Україні
Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям
Контрнаступ на півдні. Генштаб пояснив, чого не можна робити українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
36K
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
36K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
35K
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
24K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
24K
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)

Новини

Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Вчора, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Вчора, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Вчора, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Вчора, 11:52

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту