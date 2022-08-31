Кремль придумав, як рятувати репутацію Путіна-невдахи

Кремль знайшов заміну «спецоперації»

Російська пропаганда міняє «спеціальну операцію» на співзвучну «соціальну газифікацію». Тепер Путін розказуватиме про перемоги в іншій царині. Для цього вже сьогодні, 31 серпня, Путін на нараді з урядом обговорить перебіг «соціальої газифікації». Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

«Основною темою для обговорення стане перебіг соціальної газифікації, доповідач – заступник голови уряду РФ Олександр Новак», – йдеться у повідомленні.

Також буде розглянуто «поточні питання», додали у пресслужбі.

«Соціальна газифікація» – підведення газу до меж негазифікованих домоволодінь у газифікованих населених пунктах без залучення коштів споживачів. Право на безплатне підведення газу до кордонів земельної ділянки має 5 млн росіян.

Імовірно, Кремль задумав нарешті ощасливити росіян газом, адже через санкції і заборону постачання блакитного палива виник його надлишок.

Нагадаємо, РФ використовує газ як зброю. Намагаючись тиснути на країни Заходу, Москва відключає газ неугодним країнам. Наприклад, днями стало відомо, що російський монополіст «Газпром» повідомив французькому енергетичному концерну Engie про повне призупинення постачання газу з 1 вересня.

Перед цим російський «Газпром» припинив постачання до Латвії.

Тим часом «Газпром» палить газ замість експорту до Європи – ЗМІ.