Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України
Пісторіус прокоментував передачу танків Leopard
Новопризначений очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус найближчими тижнями може відвідати з візитом нашу державу. Про це повідомляє DW.
Міністр відповів на запитання щодо того, куди він вирушить насамперед на новій посаді.
Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів.
Стосовно постачання Україні танків Leopard глава німецького оборонного відомства зауважив, що Німеччина «веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед зі США».
Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше.
Як повідомлялося, Борис Пісторіус 19 січня отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу.
Він змінив на цій посаді Крістіне Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.
До слова, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день «Рамштайну» сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2: Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків Leopard у Німеччині.
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