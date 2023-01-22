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Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України
Борис Пісторіус декілька днів тому змінив на посаді глави міноборони Крістіне Ламбрехт
фото з відкритих джерел

Пісторіус прокоментував передачу танків Leopard

Новопризначений очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус найближчими тижнями може відвідати з візитом нашу державу. Про це повідомляє DW.

Міністр відповів на запитання щодо того, куди він вирушить насамперед на новій посаді.

Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів.

Стосовно постачання Україні танків Leopard глава німецького оборонного відомства зауважив, що Німеччина «веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед зі США».

Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше.

Як повідомлялося, Борис Пісторіус 19 січня отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу.

Він змінив на цій посаді Крістіне Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.

До слова, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день «Рамштайну» сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2: Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків Leopard у Німеччині.

Читайте також: Від чого залежить постачання німецьких танків в Україну – заява міністра оборони ФРН
Теги: Німеччина міністр танки

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