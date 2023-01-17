Шольц оголосив, хто стане новим міністром оборони Німеччини

Борис Пісторіус 19 січня має отримати свідоцтво про призначення на посаду від президента і скласти присягу в Бундестазі

Новим міністром оборони Німеччини стане міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Про це канцлер Олаф Шольц написав у Twitter.

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«Мені приємно, що новим міністром оборони стане видатний політик нашої країни Борис Пісторіус. Завдяки його досвіду, компетентності та наполегливості, а також його великому серцю він є потрібною особою для Бундесверу», – зазначив канцлер.

Нмецьке видання Tagesschau пише, що Пісторіус у четвер, 19 січня, має отримати свідоцтво про призначення на посаду від президента і скласти присягу в Бундестазі.

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Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії. З 2017 року він є членом земельного парламенту в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня оголосила, що йде у відставку. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис.

До слова, Міністерство закордонних справ України запропонувало Німеччині передати Україні 93 винищувачі Tornado, які планують вивести з експлуатації.