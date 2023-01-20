Від чого залежить постачання німецьких танків в Україну – заява міністра оборони ФРН

Німеччина поки не прийняла рішення щодо постачання танків в Україну

Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків в Україну вирішиться упродовж найближчих кількох днів

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що постачання німецьких танків в Україну не залежить від одночасного постачання танків зі США. Про це він сказав в ефірі ARD 19 січня.

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18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював тему постачання танків в Україну із президентом США Джо Байденом і заявив співрозмовнику, що Німеччина готова передати в Україну танки Leopard 2, але тільки за умови, що США також нададуть Україні бойові танки Abrams.

Пісторіус сказав, що йому невідомо про таку умову.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина постачати танки без США, міністр заявив, що Шольц обговорює це з Байденом.

«Я майже впевнений, що ми матимемо рішення щодо цього питання упродовж найближчих кількох днів», – сказав він.

Чи схвалить Німеччина постачання в Україну німецьких танків іншими країнами, стане зрозуміло найближчим часом або вранці 20 січня, додав глава німецького оборонного відомства.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.