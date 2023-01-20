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Від чого залежить постачання німецьких танків в Україну – заява міністра оборони ФРН

Юрій Лящук
glavcom.ua
Від чого залежить постачання німецьких танків в Україну – заява міністра оборони ФРН
Німеччина поки не прийняла рішення щодо постачання танків в Україну
фото: AP

Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків в Україну вирішиться упродовж найближчих кількох днів

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що постачання німецьких танків в Україну не залежить від одночасного постачання танків зі США. Про це він сказав в ефірі ARD 19 січня.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював тему постачання танків в Україну із президентом США Джо Байденом і заявив співрозмовнику, що Німеччина готова передати в Україну танки Leopard 2, але тільки за умови, що США також нададуть Україні бойові танки Abrams.

Пісторіус сказав, що йому невідомо про таку умову.

Відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина постачати танки без США, міністр заявив, що Шольц обговорює це з Байденом.

«Я майже впевнений, що ми матимемо рішення щодо цього питання упродовж найближчих кількох днів», – сказав він.

Чи схвалить Німеччина постачання в Україну німецьких танків іншими країнами, стане зрозуміло найближчим часом або вранці 20 січня, додав глава німецького оборонного відомства.

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

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Теги: США Німеччина зброя війна Україна танки

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