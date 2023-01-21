Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків у Німеччині

Business Insider зазначає, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки

Ексміністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2. Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на джерела.

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Зазначається, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день «Рамштайну» сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

«У зв'язку з цим постає питання: чому його попередниця Крістін Ламбрехт не зробила цього давним-давно? За інформацією Business Insider, це була не помилка, а розрахунок», – йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому вона заборонила інвентаризацію.

У п'ятницю ввечері журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини пішла у відставку.