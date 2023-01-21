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Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків у Німеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків у Німеччині
фото з відкритих джерел

Business Insider зазначає, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки

Ексміністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, яка пішла у відставку за кілька днів до восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», перед звільненням нібито дала вказівку не проводити інвентаризацію бойових танків Leopard та Leopard 2. Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на джерела.

Зазначається, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день «Рамштайну» сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2 у Німеччині.

«У зв'язку з цим постає питання: чому його попередниця Крістін Ламбрехт не зробила цього давним-давно? За інформацією Business Insider, це була не помилка, а розрахунок», – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що Ламбрехт нібито побоювалася, що перевірку запасів можна було б інтерпретувати так, ніби Берлін ладен поставити танки, тому вона заборонила інвентаризацію. 

У п'ятницю ввечері журналісти відправили запит Ламбрехт із цього приводу, але поки що він залишився без відповіді.

Нагадаємо, 16 січня стало відомо, що міністр оборони Німеччини пішла у відставку.

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Теги: Міноборони танки Німеччина

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