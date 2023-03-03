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Новий пакет допомоги від США: стали відомі подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Новий пакет допомоги від США: стали відомі подробиці
фото з відкритих джерел

Ймовірно, військовий пакет міститиме керовані реактивні снаряди залпового вогню (GMLRS) для установок HIMARS, боєприпаси для машин Bradley, а також мостоукладачі 

Сполучені Штати у п'ятницю, 3 березня, оголосять про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Передусім, до нього ввійдуть боєприпаси. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що допомога Україні стане головною темою зустрічі президента Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі в п'ятницю.

Очікується, що військовий пакет міститиме більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мостоукладачі для броньованих машин.

Обладнання фінансуватиметься шляхом президентських повноважень, у межах яких Байден може санкціонувати передачу товарів та послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, що раніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для України. Попередньо відомо, що до пакету ввійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS та артилерія, однак більше деталей Кірбі не надав.

До слова, 24 лютого, до річниці вторгнення, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону нашої країни та здатність наших воїнів відбивати російську агресію. За повідомленням видання The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

Крім того, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління

Теги: озброєння Вашингтон боєприпаси

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