США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління – Нуланд

У Європі є країни, які готові передати Україні такі літаки

Нуланд: «Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України»

Адміністрація Білого дому обговорює можливість забезпечити українських військових винищувачами п'ятого покоління, як елементом необхідних для України довгострокових гарантій безпеки. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість постачання українцям «швидких винищувачів четвертого або п'ятого покоління» заступниця держсекретаря сказала, що в адміністрації президента Джо Байдена обговорюється можливість забезпечити ЗСУ сучасними винищувачами для забезпечення довгострокових гарантій безпеки України.

«Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка включатиме деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали», - уточнила Нуланд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За її словами, у Європі є країни, які готові передати Україні такі літаки, і «це їхній вибір», який США можуть підтримати в рамках свого бачення того, що Україні знадобиться в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Банкова назвала країну, яка першою розблокує постачання авіації Україні. Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО. ТАкож Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків.