США завтра оголосять про новий пакет допомоги Україні

Країна надасть українським захисниками системи HIMARS та артилерію

Сполучені Штати Америки планують оголосити про черговий пакет допомоги Україні у п'ятницю 3 березня. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Попередньо відомо, що до пакету ввійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS та артилерія. За словами Кірбі, така допомога має стратегічне значення для українських військових.

Водночас більш детальної інформації про те, що саме буде міститись у новому пакеті допомоги, речник не повідомив.

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Нагадаємо, що 24 лютого, до річниці вторгнення, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд, який допоможе посилити протиповітряну оборону нашої країни та здатність наших воїнів відбивати російську агресію. За повідомленням видання The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління.