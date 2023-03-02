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Віч-на-віч із ворогом: чим Блінкен пригрозив Лаврову під час засідання G20

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Віч-на-віч із ворогом: чим Блінкен пригрозив Лаврову під час засідання G20
Лавров та Блінкен коротко поспілкувались в Індії
фото:www.aljazeera.com

Росіяни стверджують, що перші дипломати говорили «на ходу» на зустрічі G20 в Індії, але не проводили ніяких конкретних перемовин щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко зустрілися сьогодні під час засідання міністрів закордонних справ країн G20 в Індії.

Блінкен і Лавров

Представники США повідомили, що Блінкен і Лавров розмовляли в четвер приблизно 10 хвилин на полях засідання міністрів закордонних справ G-20 у Нью-Делі. Коротка, зустріч відбулася в той момент, коли відносини між Вашингтоном і Москвою різко погіршилися, а напруга через війну Росії з Україною різко зросла.

Пізніше в четвер Блінкен сказав журналістам, що закликав Лаврова припинити конфлікт в Україні.

«Я сказав міністру закордонних справ те, що я, та багато інших говорили минулого тижня в ООН і що багато міністрів закордонних справ G20 сказали сьогодні: покінчіть з агресивною війною, займіться змістовною дипломатією, яка може створити справедливий і міцний мир», – сказав Блінкен. Чиновник додав, що не має наміру проводити повноцінні двосторонні переговори з російським колегою.

Також Блінкен зазначив, що Вашингтон «готовий підтримати Україну дипломатичним шляхом, щоб припинити війну», але президент Росії Володимир Путін «продемонстрував нульовий інтерес до участі».

Інформаційні агренції Reuters, AP і AFP з посиланням на американських чиновників також повідомили, що держсекретар і глава російського МЗС провели на полях саміту коротку розмову, але це не були перемовини. За інформацією джерел, під час розмови пан Блінкен попросив Росію переглянути рішення про зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Пізніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також підтвердила факт цієї розмови. За її словами, про зустріч запросила американська сторона.

«Блінкен попросив про контакт із Лавровим. Під час другої сесії двадцятки Сергій Вікторович поспілкувався. Жодних переговорів, зустрічі тощо не було», – сказала вона. Нагадаємо, востаннє дипломати зустрічалися на саміті глав країн G20 на Балі у листопаді 2022 року.

Спільна заява

Пізніше Індія оприлюднила офіційну заяву за підсумками зустрічі на рівні міністрів закордонних справ 20 країн – G20 у Нью-Делі. Уній погоджені всі пункти, окрім питання російської агресії проти України.

У документі, який складається з 24 параграфів – всі учасники саміту не погодили лише третій та четвертий пункти, де згадується агресія росії проти України.

«Ми повторили нашу позицію, висловлену на інших форумах, включаючи на Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН, де в Резолюції від 2 березня 2022 року, прийнятою більшістю голосів, засуджується агресія російської федерації проти України та вимагається повний та безумовний вихід військ рф з території України. Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість світової економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку, та підвищує ризики для фінансової стабільності», – йдеться у третьому пункті документу.

Водночас зазначається, що були інші погляди і різні оцінки ситуації та питання санкцій. «Визнаючи, що G20 не є форумом для вирішення проблем безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», – йдеться у заяві. Також у заяві були пункти щодо застосування ядерної зброї, яке  є неприпустимими. Мирне вирішення конфліктів, зусилля з вирішення криз, а також дипломатія та діалог є життєво важливими. Сьогоднішня ера не повинна бути війни», – зазначено в тексті заяви.

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Теги: дипломатія міністр путін Сергій Лавров агресія чиновник Індія президент Вашингтон озброєння Ентоні Блінкен переговори конфлікт

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