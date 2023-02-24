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Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Вашингтон купуватиме боєприпаси у виробників

Сьогодні, 24 лютого, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США сключатиме:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
  • безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
  • ПТРК Switchblade 600;
  • ПТРК Altius-600 UAS;
  • БПЛА Jump 20;
  • засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
  • засоби розмінування;
  • обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
  • фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

За повідомленням видання The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

«Сьогоднішня урочиста річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління .

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Теги: міністр Вікторія Нуланд Міноборони розмінування навчання боєприпаси Вашингтон озброєння суверенітет правила 24 лютого

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