Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні
Вашингтон купуватиме боєприпаси у виробників
Сьогодні, 24 лютого, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію. Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Новий пакет військової допомоги США сключатиме:
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- ПТРК Switchblade 600;
- ПТРК Altius-600 UAS;
- БПЛА Jump 20;
- засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
За повідомленням видання The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.
«Сьогоднішня урочиста річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління .
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