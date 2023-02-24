Адміністрація Байдена оголосила про додаткову допомогу Україні

Вашингтон купуватиме боєприпаси у виробників

Сьогодні, 24 лютого, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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Новий пакет військової допомоги США сключатиме:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;

безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;

ПТРК Switchblade 600;

ПТРК Altius-600 UAS;

БПЛА Jump 20;

засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;

засоби розмінування;

обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;

фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.

За повідомленням видання The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.

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«Сьогоднішня урочиста річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України – і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України», – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що США розглядають можливість поставок Україні винищувачів п’ятого покоління .

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