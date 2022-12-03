Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута

Нуланд заявила, що російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх назустріч смерті

Російська армія зараз демонструє слабкість в усіх відношеннях. Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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«Погляньте, що відбувається під Бахмутом. Це виглядає як окопна війна часів Першої світової. Як передбачалося, могутня російська армія бере нових мобілізованих і кидає їх уперед їхніх окопів, назустріч смерті, щодня. Вони роблять це, бо українська лінія оборони тримається настільки сильно», – сказала Нуланд.

За словами заступника держсекретаря, ця ситуація вплине на позицію країн, які будували свої оборонні системи навколо російських озброєнь, наприклад, Індія – оскільки виявилося, що вони неефективні, крім того, вони не зможуть отримувати від РФ запчастини для купленої техніки, бо всі вони використовуються в Україні.

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