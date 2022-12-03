Українські війська затягують петлю навколо Криму – генерал Ходжес

Контрнаступальні угруповання ЗСУ зімкнуться в Криму

Українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється Himars. Одна з переваг визволення Херсона полягає в тому, що в радіусі дії Himars та іншої високоточної далекобійної артилерії ЗСУ тепер опинилися обидва береги Дніпра. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляє New Debate.

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Але що важливіше, у зоні досяжності снарядів Himars опинилася російська логістика, за допомогою якої поповнюються запаси нової техніки, палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут уздовж Азовського моря.

«Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона – це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня у Харківській області і продовжуються у напрямку Донецька, Луганська та Маріуполя, – це ліве», – зазначив Ходжес.

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За оцінками експерта, два ці контрнаступальні угруповання ЗСУ зімкнуться в Криму.

У росіян лише дві лінії постачання, які ведуть до Криму. Перше – Кримський міст, значно пошкоджений під час атаки. Ще одна лінія постачання тягнеться від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ. Цей район вже зараз частково знаходиться у радіусі дії Himars.

Контрнаступальна кампанія ЗСУ має ізолювати Крим та відрізати логістику.

«Єдиним можливим способом доставити або вивезти будь-що з Криму скоро будуть кораблі, які, звичайно, вразливі», – зазначив експерт.

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