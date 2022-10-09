Обговорили ситуацію в Україні: Байден провів розмову з Шольцом

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що їхні країни й надалі чинитимуть санкційний тиск на Росію

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови обговорили незаконну анексію РФ українських територій, ядерні загрози Кремля, а також мобілізацію в Росії. Про це пише пресслужба уряду Німеччини.

«Під час розмови федеральний канцлер і президент США погодилися, що недавня анексія Росією українських територій є масовим порушенням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй і має розглядатися як спроба насильницького захоплення чужої території і ніколи не буде ухвалена», – сказано в повідомленні.

Вони також розділили думку про те, що оголошення «часткової» мобілізації в Росії була серйозною помилкою. Зазначається, що це ще раз засвідчило, яку гірку ціну доводиться платити російським громадянам за прорахунки Путіна.

Політики також розкритикували недавні ядерні загрози Росії як безвідповідальні та погодилися з тим, що такий крок матиме надзвичайно серйозні наслідки для країни-агресора.

Лідери також зазначили, що відмова Росії виконувати міжнародні вимоги щодо припинення бойових дій веде країну до зростаючої міжнародної ізоляції. Шольц та Байден знову закликали Путіна припинити військові дії та повністю вивести свої збройні сили з усієї території України.

Політики також підкреслили, що США та Німеччина й надалі чинитимуть санкційний тиск на Росію.

«Федеральний канцлер і президент США також засудили акти саботажу на газопроводах «Північний потік - 1» та «Північний потік - 2». Цілеспрямовані порушення критичної інфраструктури неприпустимі і спричинять одностайні відповіді», – йдеться у релізі.

Також політики обговорили підготовку до майбутніх зустрічей у форматі G7 та G20, на яких також обговорюватиметься вторгнення Росії до України та те, як боротися з його наслідками.

Нагадаємо, триває 228-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.