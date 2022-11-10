«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
США надають Україні військову допомогу на $400 млн
Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США. Він подякував Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові США. Відповідна заява з'явилась у Twitter Зеленського.
«Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!» – йдеться у заяві президента України.
Дякую @POTUS і дружньому 🇺🇸 народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!Будь ласка, читайте текст після реклами— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022
Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України
Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.
Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.
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