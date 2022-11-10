«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США

США надають Україні військову допомогу на $400 млн

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США. Він подякував Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові США. Відповідна заява з'явилась у Twitter Зеленського.

«Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!» – йдеться у заяві президента України.

Дякую @POTUS і дружньому 🇺🇸 народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором! Будь ласка, читайте текст після реклами — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами