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«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
Новий пакет від США допоможе захистити мирних українців
фото з відкритих джерел

США надають Україні військову допомогу на $400 млн

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий пакет військової допомоги від США. Він подякував Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові США. Відповідна заява з'явилась у Twitter Зеленського.

«Дякую Джозефу Байдену і дружньому народові за черговий прояв солідарності – пакет допомоги, що містить системи ППО Avenger і ракети для систем ППО Hawk. Разом будуємо повітряний щит, щоб захистити мирних українців, і наближаємо перемогу над агресором!» – йдеться у заяві президента України.

Нагадаємо, раніше речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив, що зенітно-ракетні комплекси Nasams вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Водночас президент США Джо Байден раніше визнав, що Сполучені Штати Америки не можуть надати все озброєння, яке просить Україна.

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Теги: США війна Володимир Зеленський допомога ЗСУ

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