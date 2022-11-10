США не передаватимуть Україні безпілотники Gray Eagle: The Wall Street Journal пояснює причину 

Дрони просили для ЗСУ ще з весни

Вашингтон боїться спровокувати ескалацію

Адміністрація президента США Джо Байдена може не надати Україні сучасні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. ЗМІ повідомляють, що там бояться ескалації. Про це інформує The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Там зазначають, що Київ залишиться без озброєння, яке просив протягом багатьох місяців в США.

«Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії», – повідомляють журналісти.

Представник компанії General Atomics, яка виробляє дрони «Сірий орел», підтвердив, що компанія була поінформована про рішення. Однак там відмовилися коментувати ситуацію далі. Представники Пентагону також ще не дали свій коментар.

Члени Конгресу від обох партій підштовхували адміністрацію до надання Україні середньовисотних озброєних безпілотників, які можуть літати понад 24 години. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію прискорити процес розгляду питання про надання Gray Eagle MQ-1C.

Відмова надати Україні озброєні безпілотники ускладнює захист цивільного населення та інфраструктури, які Росія атакувала протягом всієї війни, наголошують правозахисники.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що адміністрація США планує продати Україні чотири безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire.

Навесні, у кінці квітня, стало відомо, що крім важкої артилерії та ракетних систем, Міноборони України також просить в США ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle з відповідними боєприпасами – ракетами AGM-114 Hellfire.