Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність

Автори декларації про незалежність Калмикії вважають повну незалежність республіки обов'язковою умовою для збереження мови та культури калмиків

Увечері 27 жовтня у мережі з'явився текст декларації «Про державну незалежність Республіки Калмикія». Декларацію незалежності Калмикії склали та підписали члени представницького органу калмиків – Конгресу ойрат-калмицького народу, повідомляє «Idel.Реалії»

Серед авторів та підписантів – ексдиректор Центру розвитку калмицької мови Арсланг Санджієв, лідер регіонального відділення партії «Яблуко» Батир Боромангнаєв, етномовні та політичні активісти Володимир Довданов, Еренцен Доляєв, Альберт Шарапов та інші.

Текст документа містить відсилку до іншої декларації, ухваленої Верховною Радою Калмицької АРСР у 1990 році. Тоді народні депутати проголосили суверенітет демократичної та правової калмицької держави, ґрунтуючись на праві народів на самовизначення.

На думку авторів декларації 2022 року, принципи, закладені першою декларацією в період розпаду СРСР, не були реалізовані на практиці через дії першого президента республіки Кірсана Ілюмжінова та тиск Москви, що особливо посилився з початком правління Володимира Путіна.

У декларації Конгресу перераховуються основні претензії до чинного російського режиму, які спонукали авторів документа проголосити початок боротьби за незалежність. Серед них — «шалена централізація та мілітаризація країни», «тотальний наступ Кремля на культури і мови завойованих Росією неросійських народів», «вчинення міжнародних злочинів» та ще п'ять пунктів, що відсилають до авторитарного та імперіалістичного характеру російської політики.

Автори декларації окремо відзначають ігнорування прав репресованих громадян – жертв депортації калмиків та проблему «незаконно відчужених земель» – територіальних суперечок, що виникли між Астраханською областю та Калмикією внаслідок скасування останньої сталінським указом 1943 року. Раніше один із членів Конгресу Доляєв стверджував, що до складу незалежної Калмикії має увійти вся територія Астраханської області як історичний ареал розселення калмиків.

Висловлюючи незгоду з політикою, що проводиться Кремлем, Конгрес ойрат-калмицького народу «заявляє про необхідність повного звільнення ойрат-калмицького народу з-під колоніальної залежності від Росії» і «оголошує про свою рішучість добиватися виходу Республіки Калмикія зі складу Російської Федерації, проголошення та створення держави».

На думку авторів документа, незалежність Калмикії – найважливіша та єдина умова збереження мови, культури, традицій та самого існування калмицького народу. Текст декларації завершується закликом до урядів інших країн визнати необхідність звільнення Калмикії та словами «нехай переможе справедливість».

Конгрес ойрат-калмицького народу – орган, що координує чуулгани – народні з'їзди національних активістів, які проходили в Елісті з 2015 року. 2021 року організаторів чергового з'їзду було затримано поліцією. Сьогодні частина членів Конгресу перебуває в еміграції, інші залишаються в Росії і продовжують зазнавати переслідувань. Керівництво організації називає Конгрес єдиним легітимним представницьким органом калмицького народу.

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