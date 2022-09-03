Орбан прилетів на похорон Горбачова (відео)

Віктор Орбан із делегацією прибув до Колонної зали, де відбувається церемонія прощання з Горбачовим

Орбан не планує зустрічатися з Путіним

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви на похорон першого й останнього президента СРСР Михайла Горбачова.

Як повідомили угорські ЗМІ, до делегації, окрім Орбана, увійшли політик його партії «Фідес» Тамаш Дойч, історикиня Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав у коментарі російським ЗМІ, що зустрічі Орбана й хазяїна Кремля Володимира Путіна в рамках цієї поїздки не планується.

Як відомо, Путіна на похороні не буде. Російський диктатор уже попрощався з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Михайла Горбачова буде поховано на Новодівичому кладовищі, поруч із дружиною Раїсою. Неподалік від меморіалу родини Горбачових – могила першого президента РФ Бориса Єльцина.

3 вересня поблизу Колонної зали, де відбувається церемонія прощання з Горбачовим, вишикувалися черги охочих віддати останню шану померлому.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер на 92-му році життя у вівторок, 30 серпня. Він довго хворів, останні кілька місяців перебував у лікарні.