Алла Пугачова спантеличила поведінкою на похороні Горбачова (відео)
Експерзидента СРСР поховають на Новодівичому кладовищі
Сьогодні, 3 вересня, у Москві прощаються із першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Від ранку поблизу Колонної зали вишикувалися черги охочих віддати останню шану Горбачову.
На похорон приїхав експрезидент РФ Дмитро Медведєв, очікується візит прем'єр-міністра Угорщини, відомого проросійськими симпатіями, Віктора Орбана.
Церемонію відвідала також артистка Алла Пугачова. Вона принесла на похорон букет рожевих лілій. Біля тіла політика співачка щось прошепотіла і зробила характерний жест. Вона начебто пригрозила померлому пальцем.
Потім Пугачова підійшла до родини експрезидента, щоб висловити їм співчуття.
Нагадаємо, Михайло Горбачов помер на 92-му році життя у вівторок, 30 серпня. Він довго хворів, останні кілька місяців перебував у лікарні.
До слова, нинішнього глави Кремля Володимира Путіна на похороні не буде. Російський диктатор уже попрощався з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.
Напередодні стало відомо, що Литва відкликала судовий позов до експрезидента СРСР Михайла Горбачова за військовий злочин 30-річної давності у зв'язку зі смертю відповідача. Його подали через штурм вільнюської телевежі, який стався 1991 року. Тоді загинули 14 мирних громадян-прихильників незалежної Литви та лейтенант групи «Альфа».
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