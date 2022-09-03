Алла Пугачова спантеличила поведінкою на похороні Горбачова (відео)

Експерзидента СРСР поховають на Новодівичому кладовищі

Сьогодні, 3 вересня, у Москві прощаються із першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Від ранку поблизу Колонної зали вишикувалися черги охочих віддати останню шану Горбачову.

На похорон приїхав експрезидент РФ Дмитро Медведєв, очікується візит прем'єр-міністра Угорщини, відомого проросійськими симпатіями, Віктора Орбана.

Церемонію відвідала також артистка Алла Пугачова. Вона принесла на похорон букет рожевих лілій. Біля тіла політика співачка щось прошепотіла і зробила характерний жест. Вона начебто пригрозила померлому пальцем.

Потім Пугачова підійшла до родини експрезидента, щоб висловити їм співчуття.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер на 92-му році життя у вівторок, 30 серпня. Він довго хворів, останні кілька місяців перебував у лікарні.

Президентом Радянського Союзу Михайло Горбачов став у 1990 році. Тоді ж він отримав Нобелівську премію миру. 25 грудня 1991 року Горбачов у телезверненні заявив, що він уже не президент СРСР, і передав ядерну валізку президенту Росії Борису Єльцину.

До слова, нинішнього глави Кремля Володимира Путіна на похороні не буде. Російський диктатор уже попрощався з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Напередодні стало відомо, що Литва відкликала судовий позов до експрезидента СРСР Михайла Горбачова за військовий злочин 30-річної давності у зв'язку зі смертю відповідача. Його подали через штурм вільнюської телевежі, який стався 1991 року. Тоді загинули 14 мирних громадян-прихильників незалежної Литви та лейтенант групи «Альфа».