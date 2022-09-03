Похорон Горбачова. У Москві черги (фото) 

Сьогодні у столиці РФ проходить прощання з експрезидентом СРСР

У Москві сьогодні, 3 вересня, відбувається прощання з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Поблизу Колонної зали, де відбудеться церемонія, вишикувалися черги охочих віддати останню шану померлому. Судячи з фото російських ЗМІ, на вулицях чекають сотні людей. Вони йдуть до входу спеціально організованими коридорами через рамки-металошукачі. Їх пропускають всередину невеликими групами.

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Як відомо, Михайла Горбачова буде поховано на Новодівичому кладовищі, поруч із дружиною Раїсою. Неподалік від меморіалу родини Горбачових – могила першого президента РФ Бориса Єльцина.

Нагадаємо, Михайло Горбачов помер на 92-му році життя у вівторок, 30 серпня. Він довго хворів, останні кілька місяців перебував у лікарні.

Президентом Радянського Союзу Михайло Горбачов став у 1990 році. Тоді ж він отримав Нобелівську премію миру. 25 грудня 1991 року Горбачов у телезверненні заявив, що він уже не президент СРСР, і передав ядерну валізку президенту Росії Борису Єльцину.

До слова, нинішнього глави Кремля Володимира Путіна на похороні не буде. Російський диктатор уже попрощався з першим і останнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим.

Напередодні стало відомо, що Литва відкликала судовий позов до експрезидента СРСР Михайла Горбачова за військовий злочин 30-річної давності у зв'язку зі смертю відповідача. Його подали через штурм вільнюської телевежі, який стався 1991 року. Тоді загинули 14 мирних громадян-прихильників незалежної Литви та лейтенант групи «Альфа».