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«Отцы воюют. А дети?»: пропагандист Соловйов закликав відправити на війну строковиків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Отцы воюют. А дети?»: пропагандист Соловйов закликав відправити на війну строковиків (відео)
фото ілюстративне

Соловйов закликає міноборони РФ відправити на війну слід за батьками синів

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов закликав російську владу створити всі умови для того, щоб солдати-строковики потрапили на війну в Україні. За словами Соловйова, йдеться про тих строковиків, які рвуться на фронт добровільно.

«Батьки воюють, а діти в армії кажуть пустіть і нас…Треба це питання якось вирішити. Тих, хто хоче і може. Є сенс поговорити з міністерством оборони, виробити спільну позицію», – заявив пропагандист.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Володимир Соловйов раптово став набожним християнином, який переживає за духовне життя українців. У своїй передачі він бідкався, що Україну поглинув сатанізм, який тепер намагається знищити християнство в Росії.

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Теги: фронт пропагандист Володимир Соловйов війна

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