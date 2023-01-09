Новорічна промова Путіна. Символізм, який має значення

Путін готується до тривалої війни, але чи звернеться він до росіян напередодні 2024 року?

Володимир Путін щойно визнав, що Росія опинилася в серйозній ситуації. Порівняння його нещодавньої новорічної промови з промовою, яку він виголосив рік тому, показує драматичну зміну в тональності, фокусі та мові, що натякає на зростаючу тривогу за лаштунками Кремля через стрімке розпорошення сил, що вторглися в Україну. Зникли й московські краєвиди, які зазвичай служать тлом для цієї головної щорічної промови. Натомість похмурий Путін говорив у оточенні військових.

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Цей символізм має певне значення. У сучасній Росії новорічна промова глави держави є важливою традицією, яка покликана задати тон року, що наступає. У цій нагоді Путін прагнув передати настрій країни, яка стоїть перед перспективою тривалої та важкої війни. Після кількох місяців вторгнення в Україну, які він називав «спеціальною військовою операцією», зараз він із запізненням визнав всю серйозність ситуації.

Ще 31 грудня 2021 року Путін був значно оптимістичнішим. «Ми єдині в надії, що попереду зміни на краще, – сказав він. – Зустрічаючи Новий рік, маємо надію, що він принесе нам нові можливості. Звичайно, ми сподіваємося, що удача буде на нашому боці, але розуміємо, що втілення наших мрій у реальність залежить насамперед від нас». Останній рядок його звернення був таким: «Нехай любов наповнює кожне серце і надихає всіх нас на досягнення наших цілей та досягнення найбільших висот. Заради наших близьких і заради нашої єдиної країни, нашої великої Батьківщини».

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Необхідність захисту та збереження незалежності Росії. Це нове і варте уваги у зверненні Путіна

Чи міг це справді бути той самий Володимир Путін, який уже планував розв’язати повномасштабне вторгнення в Україну та втягнути Європу в найбільший конфлікт після Другої світової війни? Насправді, попри значне нарощування російських сил біля кордонів України наприкінці 2021 року та помітне погіршення відносин Москви із Заходом, жодна з цих важливих подій взагалі не була згадана.

Яка вражаюча різниця за рік. У дев’ятихвилинній новорічній промові, яка, як повідомляється, була найдовшою за його 22-річне правління, Путін відзначив настання 2023 року, накинувшись на західний світ і попередивши, що на карту поставлена доля Росії. «Захід збрехав про мир, – заявив Путін. – Він готувався до агресії, а тепер цинічно використовують Україну та її народ, щоб послабити та розколоти Росію. Ми ніколи цього не дозволяли і нікому не дозволимо зробити це з нами».

Під приціл потрапляли й внутрішні опоненти. Згадуючи про велику кількість російських чоловіків призовного віку, які вирішили втекти з країни в другій половині 2022 року, а не приєднатися до «спеціальної операції», він зазначив, що останні 12 місяців «багато речей розставили на свої місця, чітко відокремлюючи мужність і героїзм від зради і боягузтва».

Цього разу не було легковажних розмов про любов, довіру та надію, як у грудні 2021 року. Цього разу Путін бив на сполох… колаж: glavcom.ua

Промова завершилася на зухвалій і зловісній ноті, коли Путін вказав, що виживання Росії як незалежної держави тепер під загрозою. «Разом ми подолаємо всі труднощі і збережемо велич і незалежність нашої країни, – сказав він. – Ми переможемо заради наших сімей і Росії».

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Не було легковажних розмов про любов, довіру та надію, як у грудні 2021 року. Ні мрійливих бажань, ні сподівань. Цього разу Путін бив на сполох. Природно, Захід «був винен», а сам російський диктатор жодним чином не відповідав за наслідки халепи, в якій зараз опинилася його країна.

Схоже на те, що Путін вірить або, принаймні, хоче, щоб російська громадськість повірила, що Росія хитається на краю прірви, а саме її існування як цілісної держави зараз перебуває під загрозою. У своєму зверненні він неодноразово говорив про необхідність захисту та збереження незалежності Росії. Це було нове і варте уваги.

Упродовж багатьох років Путін послідовно висловлював свою прихильність щодо збереження статусу великої держави Росії та її видатної ролі на міжнародній арені. Він часто звинувачував Захід у бажанні підірвати Росію. Але страх втратити незалежність був проблемою для українців, литовців, латишів, естонців та інших сусідів Росії. Росіянам не варто було хвилюватися.

Промова Путіна була однозначною спробою мобілізувати російське суспільство

Все це Путін має на увазі серйозно? Звичайно, він може просто намагатися налякати свою внутрішню аудиторію і тим самим підготувати російську громадськість до подальших жертв у марній і непереможній війні проти України. З іншого боку, він і його колеги в Кремлі можуть справді відчути, що, попри їхню публічну браваду, для Росії все вже написано.

Понад 10 місяців після початку вторгнення в Україну дуже мало аналітиків бачать чіткий шлях до перемоги Росії. Навпаки, існує загальна думка, що можливості Путіна звужуються, оскільки його військові потужності занепадають. Росія вже помітно ослаблена невдалим вторгненням. Поразка в Україні може призвести до розпаду самої Російської Федерації або перетворити країну на васальну державу Китаю чи Заходу.

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Промова Путіна була однозначною спробою мобілізувати російське суспільство і перевести всю країну у бойовий стан. Поки що не ясно, чи йому це вдалося. Одне можна сказати напевно: якщо 2023 рік виявиться для Росії чимось схожим на 2022-й, вкрай мало шансів, що Путін все ще буде на своєму місці, аби виступити з новорічною промовою.

Джерело: Atlantic Council

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)