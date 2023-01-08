У Донецьку горить завод, де окупанти лагодять техніку (відео)
На території металопрокатного заводу окупанти розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки
У Київському районі окупованого Донецька у результаті обстрілів загорівся Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ). Відео пожежі оприлюднив СтратКом ЗСУ.
«В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод, на території якого окупанти розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки», – йдеться в повідомленні.
У сепаратистському сегменті соцмереж також говориться про обстріли Київського району сьогодні з ранку.
Зазначимо, що Донецький металопрокатний завод (ДМПЗ) знаходиться в районі Донецького аеропорту, в зоні активних бойових дій.
Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, у Мелітополі Запорізької області знову повідомляють про вибухи в районі заводу «Гідромаш», де російські окупанти створили власну базу.
Як повідомлялось, у тимчасово захопленому військами РФ Мелітополі Запорізької області вночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів через детонацію снарядів окупантів, які вони зберігали на заводі «Гідромаш».
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