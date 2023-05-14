Квіти, булочки та хвилювання: репортаж із Туреччини, яка обирає нову владу (фото, відео)

Біля всіх виборчих дільниць є продавці традиційних турецьких булочок з кунжутом – сімітів, які місцеві обожнюють їсти на сніданок

Кожен хто не проголосував на виборах згідно закону матиме сплатити штраф у 300 турецьких лір

Сьогодні, 14 травня у Туреччині відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента та парламенту. Кореспондентка «Главкома» відвідала одну із виборчих дільниць у турецькому місті Стамбул.

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Станом на 11.30 годину ранку на виборчих дільницях у Стамбулі уже достатньо людно, але спокійно. Є черги з бажаючих проголосувати, у середньому 40-50 людей. Але атмосфера спокійна та доброзичлива. Проголосувати турки приходять родинами, зокрема із маленькими дітьми у дитячих візочках, активно показують їм процес обрання влади та розповідають правила голосування.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати – чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина». Кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

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Вища виборча рада Туреччини (YSK) оголосила, що право голосу на виборах 14 травня мають понад 64 млн. громадян, у тому числі понад 3 млн. виборців за кордоном. Голосування почалось о 8 годині ранку і завершиться о 17:00 за місцевим часом і незабаром після цього почнуть надходити перші результати.

Турецькі особливості

Право голосувати мають громадяни Туреччини, які досягли 18 років, зареєстровані у реєстрі виборців. Не можуть голосувати солдати та офіцери дійсної служби, військові курсанти, заарештовані та засуджені, які перебувають у місцях ув'язнення.

Voting begins in Türkiye's presidential and parliamentary elections, with more than 64.1M people are registered to vote pic.twitter.com/tNgPygSfGk — TRT World (@trtworld) May 14, 2023

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Виборцям у Туреччині необхідно пред'явити посвідчення особи чи інші офіційні документи, що посвідчують особу, на виборчих дільницях. Кожному виборцю за тиждень до виборів приходить запрошення із датою та місцем голосування. Голосують як правило у школах, недалеко від місця прописки. На виборчій дільниці кожній кімнаті присвоєний номер, і також певний номер виборчої скриньки, є вказівники, щоб максимально швидко знайти місце голосування. Потім кожному виборцю видаються два окремі виборчі бюлетені, один для президентських виборів та інший – для парламентських. Виборці голосують у кабіні, а потім вкладають бюлетені у конверти.

На відміну від України, кабінки для голосування відкриті і без шторок, а зроблені із цупкого картону, на зразок трибуни. Для голосування виборцю не потрібна ручка, голосують тут за допомогою спеціального штампу, який має назву mühür, його передаюють виборці одне одному після голосування. Під час голосування виборець ставить печатку Evet («Так» – ред.) у спеціальному полі навпроти обраного кандидата у бюлетені. А розписуються виборці у відомості не до, а вже після голосування.

Зазначимо, що виборці голосують у кабіні по одному, а потім вкладають бюлетені у відкриті конверти. У кімнаті за процесом слідкують мінімум 5 працівників комісії, і вони суворо забороняють знімати процес голосування. За законом виборцям не дозволяється робити будь-які фото чи відео всередині будки, необхідно залишити свої мобільні телефони зовні. А за недотримання процедури можна легко потрапити до поліції.

Після завершення голосування підрахунок голосів здійснюється у присутності виборчої комісії, до складу якої входять члени виборчої ради Туреччини та політичних партій, а також громадяни, які виявив бажання брати участь у цьому процесі.

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Також на відміну від України, кожен хто не проголосував на виборах згідно закону матиме сплатити штраф у 300 турецьких лір (близько 600 грн за курсом НБУ), тоді як на минулих виборах штраф становив лише 50 турецьких лір (100 грн). Утім, громадяни Туреччини переконують, що голосують абсолютно не через штраф, а за велінням серця.

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Всі мають право голосу

Вища виборча рада зробила всі кроки, для того щоб полегшити голосування всім громадянам, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

Для тих, хто не може залишити свій будинок або лікарняне ліжко, встановлюються переносні скриньки. Вони доставляють до місця знаходження виборця, щоб він міг проголосувати в приватному порядку. Як альтернативу виборців можуть доставити на машинах швидкої допомоги. Виборчий орган також надав спеціальні бюлетені для людей з вадами зору. Вони написані шрифтом Брайля, щоб громадяни з порушеннями зору могли голосувати незалежно та конфіденційно. Ці заходи гарантують, що всі громадяни можуть гідно брати участь у демократичному процесі.

Yaş almış ve engeli bulunan vatandaşlarımızı sandıklara ulaştırmaya devam ediyoruz. 🗳️



Tüm komşularımızı vatandaşlık ve sorumluluk bilinciyle oy vermeye davet ediyoruz. 😊 pic.twitter.com/X8oqvHzQC1 — Beylikdüzü Belediyesi (@beylikduzubeltr) May 14, 2023

Бюлетені з голосами іноземців уже були доставлені до Туреччини авіапоштою, і вони будуть підраховані одночасно з бюлетенями мешканців Туреччини. Голосування на митних постах розпочалося 27 квітня та завершилося 9 травня.

На загальних виборах політична партія має отримати 10% в голосів по всій країні, щоб кожен із її кандидатів отримав місце в парламенті. Альянсу потрібно подолати 10-відсотковий бар'єр, аби партії претендували на місця у парламенті.

З булочками та квітами

Є ще одна, досить цікава особливість цьогорічних виборів. Майже біля всіх виборчих дільниць є продавці традиційних турецьких булочок з кунжутом – сімітів, які місцеві обожнюють їсти на сніданок. А ще, як ніколи, багато продавців квітів, адже сьогодні у Туреччині, так само як в Україні, відзначають День Матері. Тож купивши квіти для матусь та булочки, громадяни прямують додому, читати новини та чекати перших результатів виборів. Чи не кожен по дорозі додому каже один одному одну і ту ж фразу: «Я дуже схвильований, бо чекаю змін».

Продаж алкогольних напоїв заборонено з 06:00 до 00:00 , споживання алкогольних напоїв також заборонено у громадських місцях.

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Також зазначимо, що у день виборів засобам масової інформації взагалі не дозволяється транслювати будь-яку політичну рекламу, прогнози чи коментарі про вибори до 18:00 за турецьким часом. З 18:00 до 21:00 засоби масової інформації зможуть публікувати лише офіційні оголошення про вибори, випущені Вищою виборчою радою.

Обраним вважається кандидат, який набрав абсолютну більшість голосів.

Якщо ніхто не отримав абсолютної більшості голосів, то за два тижні проводиться другий тур.