Квіти, булочки та хвилювання: репортаж із Туреччини, яка обирає нову владу (фото, відео)

Сьогодні, 14 травня у Туреччині відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента та парламенту. Кореспондентка «Главкома» відвідала одну із виборчих дільниць у турецькому місті Стамбул.

Станом на 11.30 годину ранку на виборчих дільницях у Стамбулі уже достатньо людно, але спокійно. Є черги з бажаючих проголосувати, у середньому 40-50 людей. Але атмосфера спокійна та доброзичлива. Проголосувати турки приходять родинами, зокрема із маленькими дітьми у дитячих візочках, активно показують їм процес обрання влади та розповідають правила голосування.

У президентських виборах у Туреччині беруть участь три кандидати – чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиційної Народно-республіканської партії Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку «Альянс АТА» Сінан Оган. Голова партії «Батьківщина». Кандидат у президенти Туреччини Мухаррем Індже оголосив про зняття своєї кандидатури 11 травня.

Вища виборча рада Туреччини (YSK) оголосила, що право голосу на виборах 14 травня мають понад 64 млн. громадян, у тому числі понад 3 млн. виборців за кордоном. Голосування почалось о 8 годині ранку і завершиться о 17:00 за місцевим часом і незабаром після цього почнуть надходити перші результати.

Право голосувати мають громадяни Туреччини, які досягли 18 років, зареєстровані у реєстрі виборців. Не можуть голосувати солдати та офіцери дійсної служби, військові курсанти, заарештовані та засуджені, які перебувають у місцях ув'язнення.

