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«Слуга народу» йде на пенсію. Нова партія Зеленського вже створена?

Внутрішня політика
Павло Вуєць glavcom.ua
«Слуга народу» йде на пенсію. Нова партія Зеленського вже створена?
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Свита президента вже зараз готує для себе нову партію?

У президентському оточенні роблять ставку на розкрутку нового партійного проєкту. Після того, як тріумфатор минулих парламентських виборів – партія «Слуга народу» – вичерпала себе, для команди Зеленського вирішено створити інший політичний дах.

За попередніми даними, нова партія або блок буде носити назву «Дія» за аналогією з популярним державним мобільним додатком. За інформацією джерел «Главкома» в керівництві «Слуги народу», займатися реанімацією пропрезидентської сили під новим брендом буде віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, що був головним розробником вищезгаданого додатку.

Політична партія з модною зараз назвою «Дія» вже зареєстрована у славнозвісних Горішніх Плавнях Полтавської області. Заснована вона була 21 грудня 2021 року і належить до когорти численних так званих сплячих партій. Жодних слідів її політичної діяльності знайти не вдалося.

«Слуга народу» йде на пенсію. Нова партія Зеленського вже створена? фото 1

Директором партії «Дія» є Олена Михайлівна Басок. Згідно з даними з відкритих реєстрів, вона також є бенефіціаром та директором компаній «Промтехнологіка» та «Гідравлікоптіма». Обидві вони зареєстровані у Кривому Розі, яке є рідним містом президента.

«Дія» є не першою партією, що записана на Басюк. Раніше вона була керівником ПП «Партія гармонійного розвитку», яка в 2017 році перетворилася на партію «Рух нових сил», а та в свою чергу – у «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».  

Басюк в коментарі «Главкому» заперечила, що її партія «Дія» якось пов’язана з президентською командою: «Я не маю до цього жодного відношення, ніхто до мене з приводу цієї партії не звертався. Нею в мене займався син, але, на жаль, він зараз став інвалідом».

Попередньою ж партією, яка була записана на Олену Басюк, за її словами, займався її покійний чоловік. Щодо перспективи свого нинішнього «політичного проєкту» жінка відповіла: «Війна закінчиться, там буде видно».

Нагадаємо, що партія «Слуга народу», яка тріумфувала на виборах 2019 року, з’явилася набагато раніше, ніж Володимир Зеленський прийняв рішення балотуватися в президенти. Раніше вона мала іншу назву «Партія рішучих змін» і провела ребрендинг у 2017 році.

Інформація про новий політичний проєкт президентської команди вже просочилася у ЗМІ. Так, видання Zn.ua зазначає, наприклад, що базою для майбутньої партії Блок Володимира Зеленського «Дія» може стати офіційна платформа для об'єднання волонтерських і державних ініціатив «СпівДія», що була створена у перший місяць війни. Платформа діє за підтримки Офісу президента та профільних міністерств, а відкриття гуманітарних хабів по всій країні курують голови обладміністрацій. 

Нагадаємо, тема проведення виборів під час війни останнім часом активізувалося. Днями президент ПАРЄ Тіні Кокс заявив, що Україна має знайти можливість провести вільні та чесні вибори навіть в умовах воєнного стану. Кокс нагадав, що таке зобов’язання Україна взяла за статутом Ради Європи. Водночас Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post дав зрозуміти, що парламентські вибори, які мали б відбутися в жовтні 2023 року, відкладуть, якщо в Україні триватиме воєнний стан. Згідно з опитуванням Центру Разумкова, переважна більшість громадян (61,6%) висловилася за продовження повноважень чинної Верховної Ради до закінчення воєнного стану.

Павло Вуєць, «Главком»

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Теги: вибори Володимир Зеленський партія Слуга народу

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