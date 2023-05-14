В Естонії розпочинаються масштабні військові навчання НАТО

в Естонії стартують навчання НАТО за участі 14 тисяч військових

В Естонії стартують навчання НАТО за участі 14 тисяч військових

На території Естонії розпочинаються масштабні навчання Північноатлантичного альянсу, у яких візьмуть участь 14 тисяч військовослужбовців із 11 країн. Як повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, зокрема, до маневрів долучаться понад 1500 британських військових.

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«Понад 1 500 британських військовослужбовців, разом з тисячами військовослужбовців з країн-членів Альянсу НАТО, візьмуть участь у великих навчаннях в Естонії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання «Spring Storm» є найбільшими щорічними військовим навчання за участю очолюваної Сполученим Королівством посиленої бойової групи передової присутності НАТО, до складу якої входять британські і французькі війська. Участь у них візьмуть понад 14 тисяч військовослужбовців з 11 країн НАТО.

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У британському міноборони вказали на те, що цьогорічні навчання в Естонії ознаменують «перше розгортання бригадного рівня в Естонії, до якого залучено на сотні більше військовослужбовців, ніж під час попередніх розгортань».

«Розкидані по складній і різноманітній естонській місцевості, сухопутні підрозділи будуть проходити реалістичні сценарії бойових дій, у тому числі під час траншейних атак, розвідувальних місій і тактики легкої піхоти, і включаючи маневри бронетехніки та ведення загальновійськового бою», - повідомили в оборонному відомстві.

Окрім наземних елементів двотижневих навчань, які розпочнуться 15 травня, військовослужбовці британських ВПС проведуть тренування з розвідки і повітряно-сухопутної взаємодії, а підрозділи морської піхоти тренуватимуть висадку на берег "для перевірки здатності Великої Британії завдавати морських ударів".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що навчання союзників «Весняний шторм» «демонструють міцність нашої оперативної сумісності з країнами-партнерами і нашу спільну відданість Альянсу НАТО».