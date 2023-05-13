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Порошенко закликав парламент Греції визнати «Вагнер» терористичною організацією

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко закликав парламент Греції визнати «Вагнер» терористичною організацією
Петро Порошенко
фото: Європейська солідарність

П’ятий президент також закликав союзників пришвидшити постачання необхідного озброєння та боєприпасів

Петро Порошенко в інтерв’ю грецькому телеканалу Skai TV закликав владу Греції визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією. П’ятий президент також зазначив, що Україна розраховує на підтримку Греції у питанні членства в НАТО. 

«Мій заклик до грецького народу, парламенту, уряду визнати ЧВК «Вагнер» терористичною організацією. Це допоможе нам зупинити і перервати фінансування цієї організації, зупинити злочинну діяльність по всьому світі», – наголосив Порошенко. 

«Ми розраховуємо на вашу підтримку в отриманні Україною запрошення від усіх країн-членів стати членом НАТО. Ми демонструємо, що друга за величиною армія у світі, більша за чисельністю, більша за кількістю зброї, амуніції та авіації, не може зробити нічого зі Збройними Силами України та українським народом. І це диво, це те, як ми здивували світ», – констатує Порошенко. 

«Бахмут – це диво. Тому що Путін обіцяв взяти Бахмут 10 місяців тому. Це крихітне місто, тепер відоме на весь світ, як і Буча, і Маріуполь. Путін повністю зруйнував Бахмут», – зауважує Петро Порошенко. 

Він також закликав союзників пришвидшити постачання необхідного озброєння та боєприпасів, бо він цього залежить ефективність українського наступу. 

«Це головним чином залежить не лише від морального духу України, у нас його більш ніж достатньо, все залежить ще і від зброї, що постачається зараз. Від амуніції, ми досі чекаємо, протягом наступних двох тижнів, додаткової великої порції амуніції», – пояснює Порошенко. 

«Так, ми маємо дуже ефективного дипломата, кращого у світі, який забезпечує мирні переговори з Путіним, знаєте його ім’я? Збройні Сили України. Ми мали чудові перемовини у березні, коли Путін був біля Києва, другий раунд перемовин, коли він був біля Харкова, третій у Херсоні. І це пункт номер один – чим сильнішими будуть Збройні Сили, тим успішнішою буде наступальна операція», – наголошує Порошенко. 

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Теги: ПВК Вагнера Європейська солідарність армія путін Україна озброєння парламент Бахмут Греція Петро Порошенко

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